Volkswagen mit Elektrofahrzeug zur Rekordjagd am Pikes Peak

Wolfsburg (SID) - Volkswagen betritt beim berühmten "Pikes Peak International Hill Climb" technisches Neuland. Die Wolfsburger begeben sich mit dem ersten eigenen, rein elektrisch angetriebenen Fahrzeug auf Rekordjagd. Der I.D. R Pikes Peak wird am 22. April der Öffentlichkeit vorgestellt und soll die bisherige Bestmarke für Elektrofahrzeuge bei dem Bergrennen unterbieten. Diese steht bei 8:57,118 Minuten, aufgestellt im Jahr 2016.

VW will die Bestmarke knacken © SID

Das Rennen in den Rocky Mountains nahe Colorado Springs über 19,99 Kilometer und 1440 Höhenmeter findet am 24. Juni statt, bis dahin steht ein umfangreiches Testprogramm an. Das ehrfurchtsvoll "Race to the Clouds" genannte Event startet auf 2862 Metern und endet erst 4302 Meter über Normalnull, es ist seit mehr als 100 Jahren das spektakulärste Bergrennen im Motorsport.