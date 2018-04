Volleyball: Berlin macht ersten Schritt zur Titelverteidigung

Friedrichshafen (SID) - Die Berlin Recycling Volleys haben im Auftaktspiel der Play-off-Finals der Volleyball-Bundesliga den ersten Schritt zur dritten Meisterschaft in Folge gemacht. Der Titelverteidiger bewies beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen im ewigen Duell um die deutsche Meisterschaft den längeren Atem und setzte sich mit 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:19) durch.

Berlin entscheidet das erste Finalspiel für sich © SID

Die Berliner gingen damit in der best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung und feierten außerdem ihren ersten Saisonsieg über das Team des ehemaligen Bundestrainers Vital Heynen. Alle fünf Begegnungen - in der Liga, im Super Cup und der Champions League - waren zuvor an die "Häfler" gegangen.

"Die Entscheidung kam im zweiten Satz", sagte VfB-Trainer Heynen nach der ersten nationalen Saisonniederlage seines Teams: "Berlin hat das aber dann auch sehr gut gemacht. Kompliment. Jetzt ist das erste Spiel weg und es ist noch mehr Spannung drin."

Nachdem der VfB als Hauptrundensieger seinen Heimrecht nicht nutzen konnte, hat die Mannschaft am Sonntag (15.00 Uhr/sportdeutschland.tv) in Berlin die Chance auf den Ausgleich.