Volleyball-Bundesliga: Finalserie in Teilen live im Free-TV

Köln (SID) - Die Finalserie der deutschen Volleyball-Meisterschaft der Frauen zwischen Meister Schweriner SC und dem Hauptrundensieger MTV Stuttgart wird in Teilen live im Free-TV zu sehen sein. Der Fernsehsender Sport1 zeigt von der best-of-five-Serie mindestens zwei, im Falle eines vierten Spiels drei Partien.

Meister Schweriner SC will seinen Titel verteidigen © SID

Das Auftaktspiel der Neuauflage der Vorjahresfinales am 21. April und ein mögliches fünftes Spiel am 5. Mai (beide in Stuttgart) werden nicht live im Fernsehen übertragen. Sport1 bietet jedoch eine Highlight-Berichterstattung dieser Partien an. Alle Spiele werden zudem als Stream beim Online-Sportsender Sportdeutschland.TV zu sehen sein.