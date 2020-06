Volleyball: Bundesliga-Saisons starten im Oktober

Köln (SID) - Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat die Weichen für die neue Saison gestellt und den Spielplan der einzelnen Ligen veröffentlicht. Den Auftakt macht demnach die Frauen-Bundesliga am 3. Oktober, die Männer beginnen ihre neue Spielzeit zwei Wochen später am 17. Oktober. Das teilte die VBL am Dienstag mit. Die abgelaufene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie ohne Wertung abgebrochen worden.

Die Volleyballer kehren im Oktober zurück © SID

Noch offen ist derzeit, ob zur neuen Saison wieder Fans in den Hallen zugelassen werden. Derzeit erarbeite die VBL ein Hygienekonzept, "um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Maßnahmen zum Schutz der Sportlerinnen und Sportler sowie der Fans und aller Beteiligten bestmöglich umzusetzen", hieß es. Die Liga behalte sich Änderungen am Spielplan bei "nicht vorhersehbaren Einschränkungen" ausdrücklich vor.