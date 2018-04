Volleyball: Dresdner SC trennt sich von zwei Spielerinnen

Dresden (SID) - Der fünfmalige deutsche Frauenmeister Dresdner SC hat sich von zwei Volleyballerinnen getrennt. Wie der Pokalsieger, der in der Meisterschaft im Halbfinale an Titelverteidiger Schweriner SC gescheitert war, bekannt gab, werde man ohne Eva Hodanova und Marrit Jasper in die neue Saison gehen. Hodanova spielte zwei Jahre für die Sächsinnen, Jasper war 2017 nach Dresden gekommen.