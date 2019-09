Volleyball-EM: Auftaktpleite für Deutschland

Brüssel (SID) - Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Mitfavorit Serbien verlor der Vizeeuropameister von 2017 im ersten Vorrundenspiel in Brüssel 0:3 (21:25, 17:25, 15:25) und war dabei über weite Strecken chancenlos.

Andrea Giani sieht eine gute Leistung seines Teams © SID

"Der Bundestrainer sagt immer, die Abwehr ist der Motor dieser Mannschaft, und ich fand, dass wir ohne Motor unterwegs waren. Die Abwehr war heute nicht existent", sagte Kapitän Lukas Kampa und räumte ein: "Es sah schon ein bisschen so aus, als wenn uns etwas gehemmt oder gestört hätte". Bundestrainer Andrea Giani forderte "mehr Energie, mehr Qualität" von seinem Team, das mit zwölf Vizeeuropameistern angetreten war.

Weitere Gegner in Gruppe B sind Co-Gastgeber Belgien (Samstag), Österreich (Montag), die Slowakei (Mittwoch) und Spanien (Donnerstag, alle 17.30 Uhr/Sport1+), die besten vier Teams lösen das Achtelfinalticket. Die EM findet in diesem Jahr erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen und in vier Ländern statt. Als Co-Gastgeber treten neben Belgien auch Frankreich, die Niederlande und Slowenien auf.