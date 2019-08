Volleyball-EM: DVV-Frauen feiern zweiten Sieg im zweiten Spiel

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Europameisterschaft einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Einen Tag nach dem souveränen 3:0 gegen die Schweiz hatte das Team von Bundestrainer Felix Koslowski beim hart erkämpften 3:1 (15:25, 25:19, 31:29, 25:18) gegen Spanien mehr Mühe, bewies aber insbesondere im dritten Satz Nervenstärke.

Sieg für die deutschen Volleyballerinnen gegen Spanien © SID

In Bratislava bekam der Weltranglisten-15. im Duell mit dem 37 Plätze schlechter notierten Außenseiter vor allem Ana Ascamilla zunächst nicht in den Griff. Die 21-Jährige vom SC Potsdam erzielte allein im ersten Satz zehn ihrer 25 Punkte. Nach verlorenem ersten Durchgang steigerte sich das DVV-Team jedoch und nutzte in Krimi-Satz drei seinen siebten Satzball zur 2:1-Führung. Jennifer Geerties war mit 16 Punkten die beste Angreiferin im Koslowski-Team.

Nach einem Ruhetag erwartet das DVV-Team mit Rekord-Weltmeister Russland am Montag eine deutlich schwerere Aufgabe, in den weiteren Vorrundenspielen der Gruppe D geht es gegen Gastgeber Slowakei (Dienstag) sowie den EM-Siebten von 2017, Weißrussland (Mittwoch). Die jeweils besten vier Teams der vier Sechsergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, das im K.o.-Modus ausgespielt wird.

Die Europameisterschaft wird erstmals mit einem Rekordteilnehmerfeld von 24 Mannschaften und in vier Ländern ausgetragen. Neben der Slowakei wird auch in der Türkei, Polen und Ungarn gespielt. Die Halbfinals (7. September) und das Finale (8. September) finden in Ankara statt.