Volleyball-EM: DVV-Frauen gegen Rekordweltmeister Russland

Istanbul (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen treffen bei der EM (23. August bis 8. September) in der Vorrundengruppe D auch auf Rekordweltmeister Russland. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Istanbul. Gespielt wird in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Neben Russland geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen den Gastgeber, Weißrussland, Spanien und die Schweiz.

Das DVV-Team bekommt es mit dem Rekordweltmeister zu tun © SID

"Für uns ist klar, dass wir mit Russland eine der weltbesten Mannschaften erwischt haben. Alle anderen Teams sehe ich als absolut schlagbar an", sagte Bundestrainer Felix Koslowski: "Ziel ist es, dass wir uns eine optimale Ausgangssituation für die nächste Runde erarbeiten."

Die Europameisterschaft wird in diesem Jahr erstmals mit 24 Teams und in vier Ländern ausgetragen. Die übrigen Spielorte sind Ankara, Lodz/Polen und Budapest. Vier Mannschaften aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen ins Achtelfinale ein. - Die Gruppen im Überblick:

A (Ankara): Türkei, Serbien (TV), Bulgarien, Frankreich, Finnland, Griechenland

B (Lodz): Polen, Italien, Belgien, Ukraine, Portugal, Slowenien

C (Budapest): Ungarn, Niederlande, Kroatien, Aserbaidschan, Rumänien, Estland

D (Bratislava): Slowakei, Russland, Deutschland, Weißrussland, Spanien, Schweiz