Volleyball-EM: Deutsche Spiele bei Sport1

Köln (SID) - Volleyball-Fans können die Spiele der Frauen-Europameisterschaft (23. August bis 8. September) live im TV verfolgen. Wie der Deutschen Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mitteilte, wird Sport1 "alle deutschen EM-Spiele sowie ausgewählte Partien mit nichtdeutscher Beteiligung" übertragen. Zudem plant der Sender, zwei Viertelfinalpartien, beide Halbfinalspiele und das Finale zu übertragen - unabhängig vom Abschneiden des deutschen Teams von Bundestrainer Felix Koslowski.

Alle deutschen EM-Spiele live im TV auf Sport1 © SID

Die deutsche Mannschaft spielt in der unmittelbaren Turnier-Vorbereitung am Donnerstag (19.00 Uhr) in Münster und am Freitag (18.00) in Bremen gegen Polen. Die EM findet in Polen, Türkei, Slowakei und Ungarn statt. Deutschland trifft in der Vorrunde auf die Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder der vier Sechser-Gruppen qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.