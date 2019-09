Volleyball-EM: Deutschland-Bezwinger Polen verpasst Finale

Köln (SID) - Deutschland-Bezwinger Polen ist bei der Volleyball-Europameisterschaft überraschend im Halbfinale gescheitert. Der Weltmeister unterlag Co-Gastgeber Slowenien in Ljubljana 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25). Die Slowenen hatten zuvor bereits Titelverteidiger Russland aus dem Turnier geworfen. Im Finale in Paris trifft Slowenien am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Serbien (Freitag, 21 Uhr).

Mit den Franzosen hat Slowenien dabei noch eine Rechnung offen. Bei seiner bislang einzigen EM-Finalteilnahme verloren die Slowenen 2015 mit dem heutigen deutschen Bundestrainer Andrea Giani an der Seitenlinie 0:3 gegen Frankreich. Polen hatte im Viertelfinale Deutschland glatt mit 3:0 bezwungen.