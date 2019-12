Volleyball: Endspiele der Champions League erneut in Berlin

Berlin (SID) - Die Finalspiele der Volleyball-Champions-League finden auch im kommenden Jahr in Berlin statt. Das gab der europäische Verband CEV am Donnerstag bekannt. Die Endspiele der Männer und Frauen werden am 16. Mai in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Im vergangenen Jahr hatten zwei italienische Klubs in Berlin den Titel geholt: Lube Civitanova bei den Männern, Igor Novara bei den Frauen.