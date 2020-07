Volleyball: Friedrichshafen holt Ex-Europameister Marechal

Köln (SID) - Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat den früheren Europameister Nicolas Marechal verpflichtet. Der 33 Jahre alte Franzose unterschreibt für ein Jahr in Friedrichshafen, teilte der Klub am Dienstag mit.

Nicolas Marechal schließt sich Friedrichshafen an © SID

Marechal, der in seiner Karriere bereits in Frankreich, Italien, Russland und der Türkei spielte, kommt vom siebenmaligen polnischen Meister Asseco Resovia an den Bodensee. Mit seinem neuen Verein möchte er "wieder ganz nach oben", sagte Marechal.