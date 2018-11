Volleyball: Friedrichshafen startet mit Sieg in die Champions League

Friedrichshafen (SID) - Der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen ist mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Vital Heynen bezwang ACH Ljubljana/Slowenien mit 3:0 (36:34, 25:19, 25:15) und setzte sich vorerst an die Spitze der Vierergruppe C. Nach einem umkämpften ersten Satz fand der VfB immer mehr zu seinem Spiel und entschied die folgenden Durchgänge souverän.

Der VfB Friedrichshafen hat den Supercup gewonnen © SID

Die United Volleys Frankfurt verloren dagegen erwartungsgemäß gegen das russische Spitzenteam Zenit Kasan mit 0:3 (18:25, 17:25, 13:25). Trotz der Niederlage war Stelio DeRocco nicht unzufrieden. "Die Ruhe und Gelassenheit, mit der wir in einem solchen Match auf dem Feld standen, hat mir gut gefallen", sagte der Frankfurter Trainer.