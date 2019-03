Volleyball: Friedrichshafen verliert Spitzenspiel

Friedrichshafen (SID) - Der frisch gebackene Volleyball-Pokalsieger VfB Friedrichshafen hat den Sprung an die Spitze der Bundesliga verpasst. Dem Tabellenführer AlpenVolleys Haching unterlag der deutsche Rekordmeister 2:3 (15:25, 25:18, 25:20, 16:25, 13:15) und verlor damit weiter an Boden.

Pleite für Volleyball-Pokalsieger VfB Friedrichshafen © SID

Haching führt nach 19 Spieltagen mit 47 Punkten vor Friedrichshafen (46) um Trainer Vital Heynen, der Anfang der Woche seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte.

"Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt, diese Vorbereitung war nicht optimal und das hat man gespürt. Der Pokalsieg, mein Abschied und dann noch die drei Tage in St. Petersburg - das war nicht einfach für die Mannschaft", sagte Heynen. Friedrichshafen hatte am Mittwoch in der Champions League in Russland ein 0:3 bei Zenit kassiert.

Dass es gegen Haching ohnehin schwierig werden dürfte, sei vorher klar gewesen. "Man muss aber auch sagen, dass wir heute das Spiel des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten gesehen haben", so Heynen: "Deshalb war es klar, dass uns ein enges Spiel erwarten würde."