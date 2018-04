Volleyball: Friedrichshafen verpasst Final Four in der Champions League

Friedrichshafen (SID) - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat seine erste Final-Four-Teilnahme in der Champions League seit elf Jahren deutlich verpasst. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel beim polnischen Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle verlor die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen in der Runde der letzten Sechs am Dienstagabend am Bodensee klar mit 0:3 (19:25, 18:25, 13:25).

Der VfB Friedrichshafen verpasst das Final Four © SID

Nach der ersten Heimniederlage der Saison muss Friedrichshafen weiter auf seinen zweiten Titel in der Königsklasse nach 2007 warten. Das Final Four findet im russischen Kasan (12./13. Mai) statt.