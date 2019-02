Volleyball: Friedrichshafen will 16. Pokalsieg

Mannheim (SID) - Volleyball-Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen greift am Sonntag in Mannheim nach dem 16. Titel. In einer Neuauflage des Endspiels von 2015 trifft die Mannschaft von Trainer Vital Heynen auf Außenseiter SVG Lüneburg (13.30 Uhr/sport1.de). In ihrem ersten Pokalfinale gingen die Lüneburger in nur 68 Minuten mit 0:3 unter, dieses Mal sind die Rollen allerdings nicht so klar verteilt.

Bereit für das Pokalfinale: Der VfB Friedrichshafen © SID

"Die Lüneburger spielen ihre bisher beste Saison", sagte Heynen. Der 49-Jährige rechnet mit einem Spiel auf Augenhöhe. Schließlich warf der Underdog Meister BR Volleys aus dem Pokal. "Das sagt eigentlich genug über den Gegner", so Heynen, der mit seiner Mannschaft den dritten Pokalerfolg in Serie feiern möchte.

Sein Gegenüber Stefan Hübner konzentriert sich ganz auf die eigene Mannschaft. "Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Was dann dabei herauskommt, wird man sehen", sagte der 43-Jährige. Sollte Lüneburg gewinnen, wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte.

Im Endspiel der Frauen stehen sich der fünfmalige Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin und MTV Allianz Stuttgart gegenüber (16.15 Uhr/Sport1). "Ich sehe die Stuttgarterinnen in der Favoritenrolle. Sie haben in dieser Saison in der Bundesliga noch kein Spiel verloren", sagte Bundestrainer Felix Koslowksi, der auch Schwerin betreut, den Stuttgarter Nachrichten.