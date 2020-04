Volleyball: Kontinentalverband CEV beschließt Maßnahmenpaket

Köln (SID) - Der Europäische Volleyball-Verband (CEV) hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Es umfasst ein Gesamtvolumen von 11,5 Millionen Euro und soll Vereine und Verbände im Zuge der Corona-Pandemie finanziell entlasten. Profitieren sollen von der Finanzspritze der Vereinsvolleyball, die Nationalmannschaften sowie der Beachvolleyball.

Kontinentalverband CEV beschließt Maßnahmenpaket © SID

"Mit diesem Notfallplan setzen Präsident Aleksandar Boricic und die CEV ein starkes Zeichen für die europäische Volleyball-Familie", sagte Michael Evers, Präsident der Volleyball-Bundesliga (VBL). "Das Maßnahmen-Paket ist ein guter Schritt, um den Spielbetrieb in Europa nach Ende der Corona-Pandemie wieder aufnehmen zu können."

Die VBL hat die Saison am 12. März bei Frauen und Männern vorzeitig abgebrochen. Durch die Entscheidung werden in diesem Jahr keine Meistertitel vergeben. Am Donnerstag hatte auch die CEV alle laufenden europäischen Klubwettbewerbe aufgrund der Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt.