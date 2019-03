Volleyball: MTV Stuttgart droht Aus in der Champions League

Stuttgart (SID) - Die Volleyballerinnen des deutschen Vizemeisters Allianz MTV Stuttgart stehen in der Champions League vor dem Aus. Der Bundesliga-Tabellenführer, der erstmals im Viertelfinale der Königsklasse steht, musste sich im Hinspiel am Dienstagabend dem italienischen Topteam Igor Gorgonzola Novara mit 1:3 (19:25, 24:26, 25:19, 20:25) geschlagen geben.

Trainer Athanasopoulos und der MTV stehen unter Druck © SID

Das Rückspiel findet am 21. März (20.30 Uhr) in Novara statt. Der deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.