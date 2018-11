Volleyball: Meister Berlin gewinnt Spitzenspiel in Friedrichshafen

Friedrichshafen (SID) - Meister Berlin Recycling Volleys hat in der Volleyball-Bundesliga das erste Kräftemessen der neuen Saison mit Vizemeister VfB Friedrichshafen gewonnen. Das Team von Trainer Cedric Enard setzte sich in einem Duell auf Augenhöhe auswärts nach Tiebreak mit 3:2 (25:18, 19:25, 25:27, 25:20, 15:8) durch.

Berlin gewann das Topspiel gegen Friedrichshafen © SID

Vor gut drei Wochen hatte Pokalsieger Friedrichshafen die Berliner beim Supercup in Hannover bezwungen (3:1), am Bodensee schlug der Titelverteidiger nun jedoch zurück. In der Tabelle führen weiter die Hypo Tirol Alpenvolleys vor Friedrichshafen und den BR Volleys (alle 12 Punkte).