Volleyball-Meister Berlin vor erneutem Finaleinzug

Berlin (SID) - Der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys steht vor dem erneuten Finaleinzug. Die Mannschaft von Trainer Stelian Moculescu gewann das erste Spiel der Halbfinalserie (best of three) gegen die United Volleys RheinMain souverän mit 3:0 (25:21, 25:12, 25:17). Der Hauptstadtklub hofft auf den neunten Meistertitel. Die Finalserie beginnt am 26. April.

Souveräner Sieg für das Team von Stelian Moculescu © SID

Das zweite Spiel steigt am Mittwoch (19.00 Uhr) in Frankfurt. Eine womöglich entscheidende dritte Partie würde wieder in der Berliner Max-Schmeling-Halle stattfinden. Schon im vergangenen Jahr waren die BR Volleys und die Frankfurter in der Runde der letzten Vier aufeinandergetroffen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Sonntag (14.30 Uhr) Hauptrundensieger VfB Friedrichshafen und die Hypo Tirol AlpenVolleys Unterhaching gegenüber.