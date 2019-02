Volleyball: Niederlagen für deutsche Klubs in der Champions League

Köln (SID) - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat im letzten Europapokalspiel mit Trainer Vital Heynen eine Niederlage kassiert. Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase unterlag Friedrichshafen bei Zenit St. Petersburg 0:3 (22:25 22:25, 22:25). Am Montag hatten die Häfler mitgeteilt, dass Heynen den Verein am Saisonende verlässt. Der Einzug in die K.o.-Runde war für den VfB schon vor dem Spiel nicht mehr möglich gewesen.

Coach Heynen kassiert mit Friedrichshafen 0:3-Niederlage © SID

Ebenfalls Pleiten kassierten der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys und die United Volleys Frankfurt. Die Berliner von Trainer Cedric Enard unterlagen beim polnischen Vertreter PGE Skra Belchatow 0:3 (25:27, 23:25, 29:31). Frankfurt war beim 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 15:25) beim belgischen Klub Knack Roeselare über weite Strecken des Spiels chancenlos.

Wie Friedrichshafen hatten auch Berlin und Frankfurt keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Königsklasse.