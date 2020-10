Volleyball: Sechs positive Tests nach U20-EM

Köln (SID) - Sechs Volleyballer der deutschen U20-Nationalmannschaft sind nach der Europameisterschaft in Tschechien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag mit. Alle Personen zeigen demnach keine oder nur leichte Symptome. Die Tests wurden am Montag durchgeführt, in den kommenden Tagen folgen weitere Testungen.

Positive Coronafälle bei der U20-Nationalmannschaft © SID

"Wir wünschen allen Spielern eine rasche Genesung und hoffen, dass es im Team keine weiteren Infektionen gibt", sagte Sportdirektor Christian Dünnes. Auch der italienische Verband teilte im Anschluss an das Turnier mehrere Infektionen im Team mit.