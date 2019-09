Volleyball: Serbien zieht ins EM-Finale ein

Köln (SID) - Der EM-Dritte Serbien und Co-Gastgeber Slowenien bestreiten am Sonntag (17.30 Uhr) das Finale der Volleyball-Europameisterschaft. Serbien bezwang am Freitag Co-Gastgeber Frankreich im Halbfinale in Paris in einem Fünfsatz-Krimi mit 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7). Serbien gewann bereits 2011 EM-Gold.

Gegner Slowenien hatte sich am Donnerstag überraschend mit 3:1 gegen Weltmeister Polen mit dem ehemaligen deutschen Nationaltrainer Vital Heynen durchgesetzt. Deutschland war durch ein 0:3 gegen Polen im Viertelfinale ausgeschieden. Polen und Frankreich spielen am Samstag (18.00 Uhr) um die Bronzemedaille.