Volleyball: Stuttgart verzichtet wegen Coronavirus auf Viertelfinal-Rückspiel

Köln (SID) - Wegen des Coronavirus hat der deutsche Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart in der Frauen-Champions-League auf das Viertelfinal-Rückspiel beim italienischen Titelträger Imoco Volley Conegliano verzichtet. "Die gesundheitlichen und organisatorischen Folgen wären für uns bei dieser Option nicht kalkulierbar gewesen", sagte Geschäftsführer Aurel Irion: "Im schlimmsten Fall hätte man unsere Mannschaft samt Trainerstab nach der Rückkehr getestet und für 14 Tage in Quarantäne gesteckt."

Stuttgart verzichtet auf das Viertelfinal-Rückspiel © SID

Stuttgart hatte das Hinspiel bereits mit 0:3 verloren. Die Option, die zweite Partie nicht in Norditalien, sondern in Maribor in Slowenien auszutragen, scheiterte an den Kosten.