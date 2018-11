Volleyball-WM der Männer 2022 in Russland

Cancún (SID) - Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer wird 2022 in Russland ausgetragen. Das gab der Weltverband FIVB am Donnerstag bei seinem Kongress in Cancun/Mexiko bekannt. Der Gastgeber der Frauen-Weltmeisterschaft 2022 wird in Kürze bekannt gegeben.

Die letzte WM fand in Italien und Bulgarien statt © SID

Russland werde eine "Weltklasse"-WM veranstalten, "bei der die FIVB die neuesten Technologien und Fortschritte in der Fan-Unterhaltung mit hochmodernen Volleyball-Wettbewerben präsentieren wird", sagte FIVB-Präsident Ary Graca: "Es wird uns ermöglichen, die Menschen in Russland, in der Umgebung und der ganzen Welt für Volleyball zu begeistern."