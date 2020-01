Volleyballer erreichen Finale der Olympia-Qualifikation

Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer trennt nur noch ein Sieg von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani zog am Donnerstagabend durch ein 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23) gegen Bulgarien ins Endspiel des Qualifikationsturniers in Berlin ein und trifft dort am Freitag (20.10 Uhr/Sport1) auf Frankreich. Nur der Sieger des Finals darf zu den Sommerspielen nach Japan reisen.

Trainer Andrea Giani (Mitte) freut sich auf das Finale © SID

Die Franzosen lösten das Finalticket durch ein 3:2 (13:25, 22:25, 25:14, 25:21, 15:9) gegen Vize-Europameister Slowenien. Frankreich drehte dabei einen 0:2-Rückstand.

Gegen Slowenien hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der Gruppenphase die bislang einzige Niederlage des Turniers (2:3) kassiert. Dabei hatte Giani allerdings einige Spieler geschont, darunter auch den zuletzt angeschlagenen Schlüsselspieler Georg Grozer.