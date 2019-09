Volleyballer nach zweitem Sieg im Achtelfinale

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer haben bei der EM das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani gewann gegen die Slowakei in Antwerpen mit 3:0 (25:23, 30:28, 25:19) und feierte den zweiten Sieg im vierten Spiel. Mit sieben Punkten sicherte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mindestens den dritten Platz in der Gruppe B.

Deutschland zieht ins EM-Achtelfinale ein © SID

In der Runde der letzten 16 geht der Vize-Europameister damit höchstwahrscheinlich Weltmeister Polen aus dem Weg. Die vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreuten Polen haben beste Chancen, als Erster der Gruppe D in die K.o.-Runde einzuziehen. Deutschland trifft zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag auf Spanien (17.30 Uhr/Sport1+). Die DVV-Auswahl hatte nach zwei Niederlagen zum Auftakt Außenseiter Österreich mit 3:0 bezwungen.

Deutschland war mit dem klaren Ziel in das Turnier gestartet, erneut eine Medaille zu gewinnen. Die EM wird erstmals mit einem Rekordteilnehmerfeld von 24 Mannschaften ausgetragen und findet in vier Ländern statt.