Volleyballer siegen zum Auftakt der Nations League

Jiangmen (SID) - Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Nations League gestartet. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani gewann zum Auftakt des ersten Vorrundenturniers in Jiangmen gegen Gastgeber China 3:2 (25:21, 25:21, 19:25, 19:25, 15:11). Weitere Gegner in der ersten Phase sind in den kommenden Tagen Vize-Olympiasieger Italien, Iran und Serbien.

Andrea Giani sieht eine gute Leistung seines Teams © SID

Auf dem Weg zur Europameisterschaft (12. bis 19. September in den Niederlanden, Slowenien, Frankreich und Belgien) stehen nach dem Turnier in Jiangmen noch drei weitere Stopps in der Nations League in Kanada, Frankreich und Brasilien auf dem Programm. Vom 28. bis 30. Juni finden die Heimspiele in Leipzig statt.