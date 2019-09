Volleyballer verlieren EM-Viertelfinale gegen Weltmeister Polen

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani verlor in Apeldoorn gegen Weltmeister Polen mit 0:3 (19:25, 21:25, 18:25). "Wir haben schon unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, was im Grunde keine Schande ist, so wie Polen im Moment spielt", sagte Kapitän Lukas Kampa.

Aus gegen Polen: Deutschland scheitert im Viertelfinale © SID

Nach der schwachen Gruppenphase mit drei Niederlagen aus fünf Spielen hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Achtelfinale endlich zu ihrer Form gefunden und Co-Gastgeber Niederlande mit 3:1 bezwungen. Gegen die vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreuten Polen reichte es jedoch trotz einer ansprechenden Leistung nicht.

Das DVV-Team war bei dem Turnier, das erstmals in vier Ländern ausgetragen wird, mit dem klaren Ziel angetreten, die zweite EM-Medaille nach 2017 zu gewinnen. Vor zwei Jahren hatte die Mannschaft Silber geholt. Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht löste die Mannschaft aber zumindest das Ticket für die EM 2021.