Volleyballerinnen ebenfalls nicht in Tokio dabei

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Beim Qualifikationsturnier in Apeldoorn unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski der Türkei im Finale deutlich mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). Damit ist in Japan keine deutsche Volleyball-Mannschaft dabei.

Volleyballerinnen verpassen Tokio-Ticket © SID

"Wir sind an einer sehr starken türkischen Mannschaft gescheitert, die uns das Leben unfassbar schwer gemacht hat. Sie haben das Spiel heute von vorne bis hinten kontrolliert", sagte Koslowski. "Es ist wirklich schwer damit umzugehen, die Mannschaft hat hier überragend gespielt, das tut total weh."

Für die Frauen war es die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. In der Gruppenphase hatte Deutschland die vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti betreuten Türkinnen noch mit 3:1 bezwungen.

Die Männer von Bundestrainer Andrea Giani hatten am Freitag ihr Tokio-Ticket beim 0:3 gegen Frankreich im Endspiel des Quali-Turniers in Berlin verspielt.