Volleyballerinnen gelingt Coup gegen Russland

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und Mitfavorit Russland mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) bezwungen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski fuhr damit bereits den dritten Sieg im dritten Spiel ein und übernahm die Führung in der Vorrundengruppe D.

Sieg gegen Russland: Deutschland jubelt © SID

Am Dienstag geht es noch gegen Gastgeber Slowakei, bevor am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase das Spiel gegen Weißrussland (beide 20.00 Uhr/Sport1) auf dem Programm steht. Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen ziehen ins Achtelfinale ein. Dort geht es in Überkreuzduellen gegen die Gruppe B.