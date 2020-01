Volleyballerinnen holen Gruppensieg - Halbfinale gegen Niederlande oder Polen

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn den Gruppensieg perfekt gemacht. Gegen Kroatien gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski, das sich bereits zuvor für das Halbfinale qualifiziert hatte, locker mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23).

Die deutschen Volleyballerinnen holen den Gruppensieg © SID

"Dass wir jetzt Gruppensieger geworden sind, das gibt uns nochmal unheimlich viel Selbstvertrauen. Morgen geht es wahrscheinlich gegen die Niederlande, das wird ein richtig hartes Match. Aber ich glaube fest, dass wir das gewinnen können", sagte Mittelblockerin Camilla Weitzel.

In der Runde der letzten Vier am Samstag geht es nun gegen Gastgeber Niederlande oder den EM-Vierten Polen. Die Entscheidung fällt am Abend im Spiel zwischen Polen und Aserbaidschan (20.00 Uhr). Bei einem Sieg der Polinnen gegen den bereits gescheiterten Außenseiter trifft Deutschland auf die Niederländerinnen.

Beim Turnier in den Niederlanden kämpfen bis Sonntag acht Mannschaften um das Ticket für Tokio, nur der Sieger darf zu den Sommerspielen (24. Juli bis 9. August). Zuletzt hatte sich eine deutsche Frauen-Mannschaft 2004 für Olympia qualifiziert.