Volleyballerinnen holen Gruppensieg - Halbfinale gegen die Niederlande

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn den Gruppensieg perfekt gemacht. Gegen Kroatien gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski, das sich bereits zuvor für das Halbfinale qualifiziert hatte, locker mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23). "Dass wir jetzt Gruppensieger geworden sind, gibt uns nochmal unheimlich viel Selbstvertrauen", sagte Mittelblockerin Camilla Weitzel.

Die deutschen Volleyballerinnen holen den Gruppensieg © SID

In der Runde der letzten Vier am Samstag (17.15 Uhr) geht es nun gegen Gastgeber Niederlande. Der EM-Vierte Polen sicherte sich am Freitagabend durch ein 3:0 gegen Aserbaidschan den Gruppensieg vor Oranje. Die Polinnen treffen am Samstagabend (20.45) im zweiten Halbfinale auf die Türkei.

Beim Turnier in den Niederlanden kämpfen bis Sonntag acht Mannschaften um das Ticket für Tokio, nur der Sieger darf zu den Sommerspielen (24. Juli bis 9. August). Zuletzt hatte sich eine deutsche Frauen-Mannschaft 2004 für Olympia qualifiziert.