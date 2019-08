Volleyballerinnen nach EM-Coup gegen Russland im Achtelfinale

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und Mitfavorit Russland mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) bezwungen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski fuhr damit bereits den dritten Sieg im dritten Spiel ein und qualifizierte sich vorzeitig für das Achtelfinale.

Sieg gegen Russland: Deutschland jubelt © SID

"Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei einem großen Turnier mal gegen Russland gewonnen haben. Ich bin seit 2006 dabei und habe das nie erlebt. Wir haben mit einer unglaublichen Mentalität gespielt, wir haben alles reingehauen", sagte Koslowksi. Durch den Sieg von Co-Gastgeber Slowakei am Abend gegen Weißrussland (3:2) ist sein Team nicht mehr von einem der vier ersten Plätze in der Vorrundengruppe D zu verdrängen, die zum Einzug in die Runde der letzten 16 berechtigen.

Am Dienstag geht es noch gegen den Gastgeber, bevor am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase das Spiel gegen Weißrussland (beide 20.00 Uhr/Sport1) auf dem Programm steht. Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen ziehen ins Achtelfinale ein. Dort geht es in Überkreuzduellen gegen die Gruppe B.