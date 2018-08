Volleyballerinnen verlieren in WM-Vorbereitung gegen Niederlande

Münster (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in die heiße Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Rund einen Monat vor dem Saisonhöhepunkt in Japan (29. September bis 20. Oktober) verlor das Team von Bundestrainer Felix Koslowski das erste von zwei Duellen gegen Vize-Europameister Niederlande in Münster mit 2:3 (25:23, 17:25, 25:21, 25:17, 13:15).

Deutschland verliert knapp gegen die Niederlande © SID

"Ich will immer gewinnen, und ich möchte auch, dass wir mit dieser Mentalität auftreten. Egal, wer auf der anderen Seite steht", sagte Koslowski, der grundsätzlich aber zufrieden war: "Wenn wir schaffen, auf dieser Leistung aufzubauen, können wir uns auf eine riesige WM von uns freuen."

Am Samstag findet in Bremen der zweite Vergleich gegen den WM-Auftaktgegner statt. Im Rahmen der Vorbereitung nimmt Deutschland noch an einem Vier-Nationen-Turnier in Italien (28. August bis 1. September) teil. Neben den Gastgebern sind Kanada und die Türkei die weiteren Teilnehmer.

Am 19. September reist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zu einem einwöchigen Trainingslager ins japanische Nishio. Von dort geht es am 27. September weiter nach Yokohama, wo am 29. September das erste Gruppenspiel stattfindet.

Das DVV-Team bekommt es in der Gruppe A neben den Niederlanden noch mit Kamerun, Argentinien, Mexiko und Ausrichter Japan zu tun.