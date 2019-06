Volleyballerinnen verlieren klar gegen die USA

Lincoln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League gegen Gastgeber USA in Lincoln/Nebraska die erwartete Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag dem Tabellenzweiten glatt mit 0:3 (18:25, 22:25, 11:25). Koslowski verzichtete einen Tag nach dem knappen Erfolg gegen Brasilien (3:2) gegen den Weltranglistendritten weitestgehend auf seine erste Sechs um Starangreiferin Louisa Lippmann.

Niederlage für Volleyballerinnen in den USA © SID

"Es war ein sehr hartes Spiel. Wir haben durchgewechselt und hatten Spielerinnen auf dem Feld, die zuvor nicht zum Einsatz gekommen sind. Sie haben alles gegeben", sagte Spielführerin Denise Hanke, die ebenfalls geschont wurde. Nele Barber vom Bundesligisten VC Wiesbaden war mit 15 Zählern beste Spielerin. Deutschland liegt nach sieben Spielen mit fünf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Am späten Donnerstagabend trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) noch auf Südkorea (23.30 Uhr). Vom 11. bis zum 13. Juni finden in Stuttgart die Heimspiele statt, die Gastgeberinnen treffen auf die Dominikanische Republik (11. Juni, 20.30 Uhr), Belgien (12. Juni, 20.30 Uhr) und Vize-Europameister Niederlande (13. Juni, 20.30 Uhr). Koslowski nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).