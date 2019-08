Volleyballerinnen verpassen erste Chance aufs Olympia-Ticket

Ningbo (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im ersten Anlauf verpasst. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski verlor beim Qualifikationsturnier in Ningbo auch sein zweites Gruppenspiel, gegen Gastgeber China hieß es 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 15:25).

Bundestrainer Koslowski sieht die zweite Niederlage © SID

Auch ein Sieg zum Abschluss am Sonntag (9.00 Uhr MESZ) gegen Tschechien würde nicht zum nötigen Gruppensieg reichen. Zum Auftakt hatte das DVV-Team gegen den EM-Dritten Türkei ebenfalls mit 1:3 verloren, die Türkei und China haben nun bereits zwei Siege auf dem Konto.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und sowohl taktisch als auch im Aufschlag alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Dementsprechend haben wir das Spiel lange offen gehalten", sagte Koslowski und fügte an: "Wir haben nie aufgegeben und sind noch einmal stark zurück gekommen. Am Ende geht uns die Energie verloren, was auf dem Niveau und gegen so eine Mannschaft wie China aber normal ist."

Im kommenden Januar bietet sich noch die Möglichkeit, sich das Ticket über die kontinentale Olympia-Qualifikation zu holen. Diese orientiert sich am Europa-Ranking nach der EM 2019 (23. August bis 8. September), die erstmals in vier Ländern (Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn) ausgetragen wird.