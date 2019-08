Volleyballerinnen verpatzen EM-Generalprobe

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben die Generalprobe für die Europameisterschaft (23. August bis 8. September) verpatzt. In Bremen unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski EM-Gastgeber Polen im zweiten Duell binnen 24 Stunden 0:5 (20:25, 13:25, 16:25, 22:25, 13:15). Die Teams hatten sich darauf geeinigt, unabhängig des Spielstandes fünf Sätze zu spielen. Bereits am Donnerstag war das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Münster demselben Gegner 2:3 unterlegen.

Vor EM: Niederlage für die deutschen Volleyballerinnen © SID

Die EM, die erstmals in vier Ländern ausgetragen wird, findet in Polen, der Türkei, der Slowakei und Ungarn statt. Deutschland trifft in der Vorrunde auf die Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder der vier Sechser-Gruppen qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.