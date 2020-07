Von der Halle in den Sand: Topspielerin Lippmann startet bei Beach-Tour

Köln (SID) - Die Volleyball-Nationalspielerin Louisa Lippmann (25) wechselt von der Halle in den Sand - zumindest am kommenden Wochenende. Zum Auftakt der Turnierserie "Road to Timmendorfer Strand" in Düsseldorf geht die dreimalige Volleyballerin des Jahres ab Freitag gemeinsam mit Beach-Profi Isabel Schneider an den Start.

Wechselt von der Halle in den Sand: Louisa Lippmann © SID

"Für mich ist es ein Gang ins Ungewisse. Es ist das erste Mal, dass ich im Sand stehe und im Moment jeden Tag neue Dinge dazulerne", sagte Lippmann in einer Mitteilung des Deutschen Volley-Verbandes (DVV). Im Januar war die dreimalige deutsche Meisterin nach einer Saison im chinesischen Shanghai zum SSC Palmberg Schwerin zurückgekehrt. Aufgrund der Corona-Pandemie hält sich Lippmann derzeit in Hamburg fit.

Das Duo Lippmann/Schneider nimmt den Platz der verletzten Victoria Bieneck ein, für die der Start in Düsseldorf laut dem DVV "noch zu früh kommt". Nach dem Auftakt an diesem Wochenende folgen im August mit Hamburg und Timmendorfer Strand zwei weitere Stationen, die als Qualifikationsturniere für die Deutsche Meisterschaft dienen. Die DM findet vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand statt.

Neben Lippmann schlägt unter anderem die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 Laura Ludwig (34) in Düsseldorf auf. Auch Ludwigs damalige Gold-Partnerin Kira Walkenhorst (29) hat sich für den zweiten Termin in Hamburg angekündigt, allerdings fehlt ihr derzeit noch eine geeignete Mitspielerin. Sport 1 überträgt die Spiele am Samstag- und Sonntagabend live, als TV-Experte wird London-Olympiasieger Julius Brink die Veranstaltung begleiten.