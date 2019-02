Von der Leyen würdigt bei WM-Besuch die Sportsoldaten

Seefeld in Tirol (SID) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch der Nordischen Ski-WM in Seefeld die Leistungen der deutschen Sportsoldaten wie Eric Frenzel und Richard Freitag gelobt. "Die Sportsoldaten sind fantastische Botschafter für die Bundeswehr. Wir wollen ihnen auch für das Ende der Karriere die richtigen Wege aufzeigen, um vielleicht als Berufssoldat Fuß zu fassen. Wir freuen uns über jeden Berufssoldaten", sagte von der Leyen am Freitag.

Ursula von der Leyen lobte in Seefeld die Sportsoldaten © SID

Die Ministerin besuchte am Vormittag zunächst die Bergiselschanze in Innsbruck und traf dabei unter anderem Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster. Am Nachmittag war sie in Seefeld Zeuge der ersten WM-Entscheidung der Kombinierer. "Ich habe einen tollen Tag erlebt und grandiose Leistungen gesehen", sagte sie.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sprach von "einer großen Ehre, die Frau Ministerin erstmals bei einer Ski-WM vor Ort zu haben." Ein erfolgreiches Sportdeutschland ohne die Bundeswehr sei schlichtweg nicht denkbar.

Im deutschen WM-Team gibt es insgesamt 14 Sportsoldaten, darunter die Skispringer Freitag und Stephan Leyhe, die Kombinierer Frenzel und Fabian Rießle sowie die Skilangläuferinnen Victoria Carl, Sandra Ringwald und Katharina Hennig.