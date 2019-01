Vonn kämpft weiter: "Habe Hoffnung, dass wir eine Lösung finden"

Salzburg (SID) - Die von vielen Verletzungen geplagte Skirennläuferin Lindsey Vonn will weiter um die Fortsetzung ihrer Karriere kämpfen. "Wenn ich weiter solche Schmerzen habe, wird es überhaupt nicht gehen, aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir für das Problem eine Lösung finden und dass es hoffentlich noch weitergehen wird", sagte Vonn am Montagabend bei ServusTV.

Muss erneut pausieren: Lindsey Vonn © SID

Derzeit leidet die 34-jährige US-Amerikanerin, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, nach eigener Aussage an einer Entzündung des Wadenbeinnervs im rechten Bein. Sie sei zuversichtlich, die Probleme in den Griff zu kriegen, sagte Vonn, die wegen einer erneuten Verletzung im linken Knie den Saisonauftakt verpasst hatte.

Bei ihrer Rückkehr am vorvergangenen Wochenende in Cortina d'Ampezzo hatte sie unter dem Eindruck starker Schmerzen einen sofortigen Rücktritt angedeutet. "Ich habe fast immer Schmerzen, aber kann trotzdem Druck geben aufs Bein. Das konnte ich in Cortina nicht machen. Damit umzugehen, war wirklich hart für mich", sagte sie. Jetzt, nach einer Woche Therapie, fühle sie sich aber besser.

Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 plant nun, bei der WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar) zu starten. Im Weltcup-Kalender gibt es davor keine Speedevents mehr.

Außerdem hält Vonn an ihrem Plan fest, im Herbst noch einmal in Lake Louise/Kanada anzutreten. Eine weitere Saison dranzuhängen, um endlich den Siegrekord von Ingemar Stenmark zu knacken, schloss sie dagegen aus. "Dafür bin ich zu alt. Irgendwann muss da ein neues Kapitel beginnen", sagte sie: "Ich habe immer gesagt: Wenn ich nicht mehr gewinnen kann, höre ich auf."