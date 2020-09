Vor 10.000 Fans: Schrötter nach Sturz ausgeschieden

Köln (SID) - Bei der Rückkehr der Zuschauer an die Rennstrecke hat Motorrad-Pilot Marcel Schrötter die Chance auf das Podium durch einen Sturz liegen gelassen. Beim Großen Preis von San Marino kam der 27-Jährige aus Vilgertshofen in der Moto2 sechs Runden vor Schluss auf Platz fünf liegend zu Fall, nachdem er sich zwischenzeitlich auf Rang drei vorgeschoben hatte.

Marcel Schrötter verpasst die Chance auf das Podium © SID

"Das ist extrem ärgerlich, das darf mir nicht passieren", sagte Schrötter nach der Rückkehr in die Box bei ServusTV und ärgerte sich über den Nuller. Das Rennen sei schwierig gewesen: "Ich hatte von Anfang an extrem viele kleine Rutscher. Ich hatte oft keinen Speed für die Gerade. Wir werden am nächsten Wochenende wieder angreifen."

Auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano, wo unter strengen Coronaregeln erstmals in dieser Saison 10.000 Fans auf den Tribünen zugelassen waren, siegte WM-Spitzenreiter Luca Marini aus Italien. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi gewann vor seinem Landsmann und Sky-Teamkollegen Marco Bezzecchi. Marini führt nach sieben von 15 Läufen im Klassement mit 112 Punkten vor Enea Bastianini (Italien/95), der Dritter wurde.

"Es ist alles möglich, ich muss aggressiv sein und clever", sagte Schrötter vor dem Start. Von Startposition fünf schob sich der Oberbayer schon in der zweiten Runde auf Rang drei nach vorn, konnte diesen aber nicht halten. Vor der heißen Schlussphase rutsche Schrötter dann in Kurve 13 ins Kiesbett. Am kommenden Wochenende findet ein weiteres Rennen in Misano statt.