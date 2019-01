Vor 2000 Fans: Handballer stimmen sich auf Heim-WM ein

Berlin (SID) - Begleitet von rund 2000 Fans haben sich die deutschen Handballer zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen ein vereintes Team Korea auf die Heim-WM eingestimmt. Beim öffentlichen Training am Dienstag in Berlin posierten Uwe Gensheimer und Co. zunächst für das Mannschaftsfoto, dann gaben sie eine Kostprobe ihres Könnens. Nach der 50-minütigen Einheit schrieben die Stars des Deutschen Handballbundes (DHB) fleißig Autogramme und machten mit den Fans Selfies.

Bundestrainer Christian Prokop sieht Kiel ganz vorne © SID

"Der ein oder andere Spieler hat sich gewünscht, dass die Koreaner schon jetzt auf der Platte stehen. Sie scharren mit den Füßen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID mit Blick auf den Start am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF). Bundestrainer Christian Prokop verspürte "totale Vorfreude. Jetzt kann es richtig losgehen."

Die Einnahmen aus dem Eintrittsgeld (zwei Euro pro Person) für das öffentliche Training kommen dem Projekt "Sport schafft sichere Schulen in Hanoi" in Vietnam zugute.