Vor Bayern-Spiel: Schlusslicht Mainz will "Ansprüchen gerecht werden"

Mainz (SID) - Trainer Sandro Schwarz vom Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 will von seinen Profis im Punktspiel am Samstag bei Fußball-Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr/Sky) "eine Leistung sehen, die unseren Ansprüchen gerecht wird". Laut Schwarz braucht der krasse Außenseiter in München drei Dinge für einen erfolgreichen Auftritt: "Wir benötigen eine gute Verteidigung, große Effizienz im Angriff und das nötige Matchglück."

Hat zwei verletzte Spieler zu beklagen: Sandro Schwarz © SID

Trotz der drei Niederlagen in den bisherigen drei Pflichtspielen ist die Mannschaft der Rheinhessen nach Ansicht von Schwarz "nicht niedergeschlagen". Mit Blick auf den Transfermarkt passiert beim FSV nach der Verpflichtung von Stürmer Adam Szalai vom Ligarivalen TSG Hoffenheim laut Sportvorstand Rouven Schröder "Stand jetzt nichts mehr."