Vor Björns Augen: Kaymer verpasst Cut in Silkeborg

Silkeborg (SID) - Deutschlands formschwacher Top-Golfer Martin Kaymer hat mit einer weiteren enttäuschenden Leistungen möglicherweise seine letzte Minimalchance auf eine Nominierung für den Ryder Cup verpasst. Der 33-Jährige aus Mettmann scheiterte beim mit 1,5 Millionen Euro dotierten Turnier im dänischen Silkeborg am Cut - ausgerechnet vor den Augen von Europas Ryder-Cup-Kapitän Thomas Björn.

Martin Kaymer lieferte erneut eine schwache Leistung ab © SID

Der Däne erlebte als Kaymers Flight-Partner hautnah, wie der dreimalige Ryder-Cup-Teilnehmer mit schwachen Runden von 73 und 76 auf dem Par-71-Kurs die Qualifikation für die zweite Turnierhälfte klar verpasste. Björn verteilt in der kommenden Woche die letzten vier Wildcards für den 42. Kontinentalvergleich mit den zwölf besten Golfern der USA vor den Toren von Paris (28. bis 30. September). Kaymers Chancen auf den so genannten "Captain's Pick" durch Björn waren nach einer schwachen Saison allerdings auch vor der erneut enttäuschenden Vorstellung in Dänemark äußerst gering gewesen.

Neben Kaymer scheiterte in Silkeborg auch Florian Fritsch (77+72) am Cut. Das Aus des Münchners stand ebenfalls schon vor Rundenende am Freitag fest.