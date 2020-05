Vor Bundesliga-Fortsetzung: Stadt Düsseldorf trifft Vorkehrungen

Köln (SID) - Die Stadt Düsseldorf hat vor der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende diverse Maßnahmen zum Infektionsschutz erlassen, um Menschenansammlungen zu unterbinden. Demnach dürfen in bestimmten Gebieten der Stadt auf den Außenterrassen von Kneipen und Restaurants keine Fernsehübertragungen gezeigt werden. Zudem wird in den Gebieten auch der Außerhausverkauf von Alkohol durch Gaststätten und Kioske eingeschränkt. Fortuna Düsseldorf trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den SC Paderborn.

Bürgermeister Geisel bittet die Bürger um Rücksichtnahme © SID

"Fußball gucken zu Hause mit dem gebotenen Abstand ist kein Problem - bekannte Treffpunkte, wo sich Menschenansammlungen bilden können, sollten Fans wie Nicht-Fans am Samstag aber nicht besuchen", sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. Ordnungsdezernent Christian Zaum ergänzte: "Es muss verhindert werden, dass sich an Treffpunkten in der Stadt Menschenansammlungen und damit Infektionsherde bilden."