Vor Champions-League-Kracher: Heynckes würdigt "Vorzeigetrainer" Zidane

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes hat vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Titelverteidiger Real Madrid seinen Kollegen Zinedine Zidane auf eine Stufe mit den größten Trainern der Fußballgeschichte gestellt. Heynckes nannte den 45-Jährigen in einem Atemzug mit Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Marcello Lippi, Ernst Happel und Hennes Weisweiler, "alles fantastische Trainer".

Jupp Heynckes ist ein großer Bewunderer von Zidane © SID

Er sei "immer ein großer Bewunderer von Zizou Zidane" gewesen, sagte Heynckes, "als Spieler, aber auch jetzt als Trainer. Mir gefällt sehr, wie Real Madrid Fußball spielt, seit er übernommen hat, und wie unaufgeregt er das Geschehen verfolgt."

Zidane produziere sich nicht, um der Öffentlichkeit zu gefallen, ergänzte Heynckes: "Diesen Eindruck hatte ich auch von ihm als Spieler und Mensch. Das ist sicher ein Vorzeigetrainer."

Der Franzose wurde zu Beginn seiner Amtszeit in Madrid skeptisch beäugt, weil ihm die Erfahrung als Trainer auf Topniveau fehlte. Doch Zidane brachte die Kritiker mit den beiden Triumphen in der Königsklasse 2016 und 2017 zum Schweigen.

Auch Heynckes (1998 mit Real, 2013 mit den Bayern) gewann die Champions League zweimal. Ebenso Sacchi (1989 und 1990 mit dem AC Mailand) und Happel (1970 mit Feyenoord Rotterdam, 1983 mit dem Hamburger SV). Lippi holte den Titel 1996 mit Juventus Turin und wurde 2006 mit Italien Weltmeister.

Weisweilers größter internationaler Erfolg war der UEFA-Cup-Sieg mit Borussia Mönchengladbach 1975. Cruyff gewann als einziger der Genannten als Trainer drei Europapokale: 1987 (Ajax Amsterdam) und 1989 (FC Barcelona) den Europapokal der Pokalsieger, 1992 die Königsklasse mit Barca.