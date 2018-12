Vor Comeback: Dahlmeier "will Spaß haben und schöne Rennen laufen"

Nové Mesto na Morave (SID) - Biathlon-Star Laura Dahlmeier (Partenkirchen) hat einen Tag vor ihrem Weltcup-Comeback erneut vor zu großen Erwartungen gewarnt. "Ich fühle mich nicht als amtierende Doppel-Olympiasiegerin, die nun die Welt retten muss", sagte die 25-Jährige am Donnerstag der ARD. Vielmehr wolle sie "einfach nur Spaß haben und schöne Rennen laufen".

Dahlmeier lässt ihre Zukunft noch offen © SID

Dahlmeier hatten in den vergangenen Wochen große gesundheitliche Probleme geplagt, phasenweise musste sie wegen eines geschwächten Immunsystem komplett auf den Leistungssport verzichten. Zuletzt hatte sie aber mehr und mehr gemerkt, "dass die Leistung zurückkommt". Deshalb fiel die "spontane Entscheidung", bereits im tschechischen Nove Mesto zurückzukehren.

Dort war einst der Stern der siebenmaligen Weltmeisterin aufgegangen. 2013 bestritt Dahlmeier bei der WM in Nove Mesto ihr erstes Rennen auf der großen Bühne, zwei Jahre später feierte sie hier den ersten von bislang 19 Weltcup-Siegen. "Ich verbinde sehr positive Emotionen mit diesem Ort", sagte Dahlmeier.

Im Sprint am Freitag (ab 17.30 Uhr/ARD und Eurosport) muss Dahlmeier mindestens Rang 60 erreichen, um sich für das Verfolgungsrennen einen Tag später zu qualifizieren. Eine Teilnahme am Massenstart am Sonntag, wo nur die besten 30 Athletinnen der Gesamtweltcup-Wertung starten dürfen, scheint kaum möglich.