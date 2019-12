Vor EM: Spanien testet in den Niederlanden

Amsterdam (SID) - Die Niederlande und Spanien werden sich in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2010 auf die Fußball-EM 2020 (12. Juni bis 12. Juli) vorbereiten. Das Länderspiel wird am 29. März in Amsterdam stattfinden. Das gaben beide Verbände bekannt. Im WM-Finale vor neun Jahren hatten sich die Spanier durch einen 1:0-Erfolg nach Verlängerung in Johannesburg erstmals zum Weltmeister gekrönt.

Iniesta (l.) schoss Spanien im WM-Finale 2010 zum Titel © SID

Die Iberer werden im März auch Gegner der deutschen Nationalmannschaft sein. Die Begegnung findet voraussichtlich in Madrid statt, der genaue Termin steht noch nicht fest.