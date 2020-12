Vor Freiburg-Spiel: Hertha-Trainer Labbadia holt sich Tipps von Torwart Schwolow

Berlin (SID) - Trainer Bruno Labbadia von Fußball-Bundesligist Hertha BSC setzt vor dem Gastspiel beim SC Freiburg auf Tipps von Torwart Alexander Schwolow. "Das mache ich schon gerne, dass ich mal reinhöre bei einem Spieler", sagte Labbadia vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): "Definitiv, das wäre ja blöd, wenn wir das nicht ausnutzen würden. Da werde ich auf alle Fälle mit Alex drüber reden."

Alexander Schwolow kam von Ligakonkurrent Freiburg © SID

Schwolow war im vergangenen Sommer aus Freiburg in die Hauptstadt gewechselt. In Berlin setzte er sich im Duell um die Nummer eins gegen den vorigen Stammtorwart Rune Jarstein durch und stand in allen zwölf bisherigen Ligaspielen im Tor. "Ich habe das Gefühl, dass er sich hier wohlfühlt und seine Leistungen immer besser werden", lobte Labbadia den 28 Jahre alten Schlussmann: "Ich habe das Gefühl, dass er angekommen ist."